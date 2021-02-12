Трейдеры выбирают зарубежные компании для беспрепятственного выхода на рынки соответствующих стран. Есть и другие преимущества, например, страховка депозита на […]
Брокеры бинарных опционов — это торговые платформы, которые позволяют заключать краткосрочные сделки с потенциальной прибылью от 30 до 90%. […]
Для измерения инфляции нужен показатель, который бы характеризовал динамику роста цен на некий набор товаров/услуг. В роли такого индикатора […]
Лесные REIT – специфический тип фондов, акцент сделан на заготовке леса и продаже пиломатериалов для их переработки. В портфеле […]
Имя Рэя Далио, основателя легендарного хедж-фонда Bridgewater, известно инвесторам по всему миру. Он не только ведет активную деятельность по […]
Точную дату первого описания этой модели назвать невозможно. Популяризатором свечного анализа выступил Стив Нисон, но это направление было известно […]
В повседневной жизни финансы играют ключевую роль, но не все задумываются об их сути и функциях. А ведь финансы […]
Campbell Soup Company, известная своей торговой маркой Campbell’s, является крупнейшим в мире производителем консервированных супов, заправок, бульон, макаронных изделий, […]
При анализе рынков используется целый набор так называемых макроэкономических индикаторов, индекс деловой активности PMI входит в их число. Этот […]
Мировой кризис 2008 года стал первым в 21 веке серьезным испытанием для экономики планеты. Незадолго до него были проблемы, […]