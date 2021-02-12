ТОП лучших иностранных брокеров
Брокеры Инвестиции 

ТОП-6 лучших иностранных брокеров 2022. Краткие обзоры + особенности работы

12 февраля, 2021 6694

  Трейдеры выбирают зарубежные компании для беспрепятственного выхода на рынки соответствующих стран. Есть и другие преимущества, например, страховка депозита на […]

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индекс потребительских цен сша
Инвестиции Макроэкономические показатели Экономика 

Индекс потребительских цен США (индекс CPI) — обзор инфляционного индикатора

4 августа, 2022 3

  Для измерения инфляции нужен показатель, который бы характеризовал динамику роста цен на некий набор товаров/услуг. В роли такого индикатора […]

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акции campbell soup
Активы Акции Инвестиции Иностранные акции Фондовый рынок 

Campbell Soup (тикер CPB) — обзор компании, как купить акции?

20 июля, 2022 54

  Campbell Soup Company, известная своей торговой маркой Campbell’s, является крупнейшим в мире производителем консервированных супов, заправок, бульон, макаронных изделий, […]

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Индекс деловой активности PMI
Инвестиции Макроэкономические показатели Экономика 

Индекс деловой активности (PMI) — обзор макроиндикатора. Что показывает?

17 июля, 2022 57

  При анализе рынков используется целый набор так называемых макроэкономических индикаторов, индекс деловой активности PMI входит в их число. Этот […]

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